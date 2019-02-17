17 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Zajc’tan siftah
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Yeni transfer Zajc, F.Bahçe ile ilk maçına çıktı Akılda kalan hareketi 11’de çektiği şut oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi. Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı