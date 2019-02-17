17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Zajc’tan siftah

Zajc’tan siftah
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Yeni , F.Bahçe ile ilk maçına çıktı Akılda kalan hareketi 11’de çektiği şut oldu.

'nin yeni transferi Sloven oyuncu , ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını karşısında verdi. Oyuna tempolu bşalayan 24 yaşıdaki futbolcu, özellikle 11. dakikada sert bir şutla rakip kaleyi yoklayarak taraftarı heyecanlandırdı. İkili mücadelelerde ise ayakta kalmakta zorlanan Zajc, 63'üncü dakikada yerini Ayew'e bıraktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor! Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor!
Alex de Souza tekrar Kadıköy'de Alex de Souza tekrar Kadıköy'de
Penaltı var mı yok mu? İşte o pozisyon Penaltı var mı yok mu? İşte o pozisyon
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör