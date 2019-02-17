17 Şubat 2019, Pazar
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Alper 106 gün sonra
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Alper Potuk uzun süre sonra sahalara döndü.
Ligde son olarak 2 Kasım 2018'de oynanan 2-2'lik Galatasaray derbisinde forma giyen orta saha oyuncusu 106 günlük aradan sonra görev yaptı. 82'de Moses'in yerine giren Alper'in golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
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