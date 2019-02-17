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SON DAKİKA l Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta! FB BJK maçı ne zaman saat kaçta?
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi saat 21:00'de oynanacak.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.
Buna göre Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak.
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