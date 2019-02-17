SON DAKİKA l Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta! FB BJK maçı ne zaman saat kaçta?

17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

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Dev derbinin tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı. derbisi 25 Şubat Pazartesi saat 21:00'de oynanacak.

2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23 ve 24. hafta müsabaka programları açıklandı.

Buna göre derbisi 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak.

Kagawa derbide ilk 11'de

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