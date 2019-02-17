17 Şubat 2019, Pazar
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Malatya deplasmanında 61'de oyuna giren Kagawa, 28 topla buluşup %88.9 isabet oranı yakaladı. Attığı 6 uzun topun tamamı yerini buldu, ancak tek şutunda isabet bulamadı.
TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın Japon yıldız oyuncusu Shinji Kagawa için hazırladığı özel t-shirtler satışa çıkıyor. "Samurai of the Bosphorus" t-shirtleri bugünden itibaren Kartal Yuvası mağazalarında 70 TL'den satılacak.
Kagawa derbide ilk 11’de
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Japon yıldız, F.Bahçe maçında Ljajic’in yokluğunda 10 numarada oynayacak
Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya ilk 11 yolu göründü. Ljajic, F.Bahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız Kagawa'nın derbi maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise bu bölgede Oğuzhan Özyakup sahada olacak.
Malatya deplasmanında 61'de oyuna giren Kagawa, 28 topla buluşup %88.9 isabet oranı yakaladı. Attığı 6 uzun topun tamamı yerini buldu, ancak tek şutunda isabet bulamadı.
TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın Japon yıldız oyuncusu Shinji Kagawa için hazırladığı özel t-shirtler satışa çıkıyor. "Samurai of the Bosphorus" t-shirtleri bugünden itibaren Kartal Yuvası mağazalarında 70 TL'den satılacak.
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