17 Şubat 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kagawa derbide ilk 11’de

Kagawa derbide ilk 11’de
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Japon yıldız, F.Bahçe maçında ’in yokluğunda 10 numarada oynayacak

'ın yeni transferi Kagawa'ya ilk 11 yolu göründü. , F.Bahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız Kagawa'nın derbi maçında başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise bu bölgede sahada olacak.

deplasmanında 61'de oyuna giren Kagawa, 28 topla buluşup %88.9 isabet oranı yakaladı. Attığı 6 uzun topun tamamı yerini buldu, ancak tek şutunda isabet bulamadı.

TİŞÖRTLER SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın Japon yıldız oyuncusu için hazırladığı özel t-shirtler satışa çıkıyor. "Samurai of the Bosphorus" t-shirtleri bugünden itibaren mağazalarında 70 TL'den satılacak.
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