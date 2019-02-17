17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Kadroda revizyon

Kadroda revizyon
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Ersun Yanal, Atiker karşılaşmasında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Zenit maçında ilk 11'de yer alan kaleci ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Volkan, Dirar ve Zajc oynadı.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

, karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Isla ve 'yla sakatlığı bulunan de bu maçta forma giyemedi.
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