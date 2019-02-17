17 Şubat 2019, Pazar
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F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Isla ve Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.
Kadroda revizyon
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Ersun Yanal, Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Zenit maçında ilk 11'de yer alan kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Volkan, Dirar ve Zajc oynadı.
F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı. Tolgay hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Isla ve Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.
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