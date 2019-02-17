17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Sadık’ın hatası pahalıya patladı

Sadık’ın hatası pahalıya patladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Sadık Çiftpınar'ın Atiker Konyasporlu Fofana'nın golündeki hatası sarı lacivertli ekip için pahalıya patladı.

Konyasporlu Fofana, attığı golde savunmasını resmen dağıttı. Yeşil-beyazlı futbolcu, hem Sadık hem de Skrtel'i geçti ve 'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Fildişili oyuncunun pozisyonu sırasında F.Bahçeli iki stoperin hatası pahalıya patladı.
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