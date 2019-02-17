17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Jailson kendini aştı

Jailson kendini aştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Kariyerinde bir sezonda ilk kez iki gol birden attı.

eksik kalmasına karşın Fofana ile gol bulmayı başarırken beraberliği sağlayan gol 'dan geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Dirar'ın sağdan ortasını ağlara yollayan Brezilyalı, bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Daha önce de 2-2 biten G.Saray maçında gol bulmuştu. 23 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde bir sezonda ilk kez iki gol birden atmış oldu. Başarılı futbolcu daha önce Gremio formasıyla toplamda 3 gol kaydetmişti.
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