17 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
KONYA'DAN MÜTHİŞ SERİ
Konuk Konyaspor ise Jahovic'in 33'te atılmasıyla yaklaşık 57 dakika on kişi oynadığı mücadelede 1 puan almayı başardı. Yeşil- beyazlılar bu sonuçla 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçip 5. sırada yer aldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça (3 G, 4 B) taşıdı. Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'ye gülmek yasak
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Sarı-lacivertliler, on kişi kalan rakibini yenemeyerek fırsat tepti. Kadıköy’de goller Fofana ile Jailson’dan geldi. Kanarya kazansaydı 10’uncu sıraya yükselecekti
Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Kayseri yenilgisinin ardından Kadıköy'de Atiker Konyaspor ile berabere kalarak yeniden düşüşe geçti: 1-1. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada goller 36'da Fofana ile 45+1'de Jailson'dan geldi. Sahasında iki puan daha kaybeden Fenerbahçe, bir basamak gerileyerek 15. sıraya indi. Ligde bu sezon 9. beraberliği alan Kanarya kazanmış olsaydı 6 basamak yükselerek 10. sıraya çıkacaktı.
KONYA'DAN MÜTHİŞ SERİ
Konuk Konyaspor ise Jahovic'in 33'te atılmasıyla yaklaşık 57 dakika on kişi oynadığı mücadelede 1 puan almayı başardı. Yeşil- beyazlılar bu sonuçla 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla Trabzonspor'u geçip 5. sırada yer aldı. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça (3 G, 4 B) taşıdı. Fenerbahçe, haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı