17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye gülmek yasak

Fenerbahçe'ye gülmek yasak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Sarı-lacivertliler, on kişi kalan rakibini yenemeyerek fırsat tepti. ’de goller Fofana ile ’dan geldi. Kanarya kazansaydı 10’uncu sıraya yükselecekti

'de ikinci yarıya iyi başlayan , yenilgisinin ardından 'de Atiker ile berabere kalarak yeniden düşüşe geçti: 1-1. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmada goller 36'da Fofana ile 45+1'de 'dan geldi. Sahasında iki puan daha kaybeden Fenerbahçe, bir basamak gerileyerek 15. sıraya indi. Ligde bu sezon 9. beraberliği alan Kanarya kazanmış olsaydı 6 basamak yükselerek 10. sıraya çıkacaktı.

KONYA'DAN MÜTHİŞ SERİ

Konuk Konyaspor ise Jahovic'in 33'te atılmasıyla yaklaşık 57 dakika on kişi oynadığı mücadelede 1 puan almayı başardı. Yeşil- beyazlılar bu sonuçla 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 'u geçip 5. sırada yer aldı. 'ın öğrencileri ligde yenilmezlik serisini 7 maça (3 G, 4 B) taşıdı. Fenerbahçe, haftaya derbide 'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında ile karşı karşıya gelecek.
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