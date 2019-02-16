Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı ne zaman saat kaçta? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi son 36 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağup ederek avantajı yakalayan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. 39. randevuya çıkacak olan iki ekip de karşılaşmadan puanlarla ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Aykut Kocaman 9 ay sonra Kadıköy'e ayak basacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 14. sırada giriyor. Konyaspor ise 33 puanla 6. sırada. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? İşte karşılaşma detayları ve maçın zamanına dair bilgiler...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı 16 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıkacak.

Ligde İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Roberto Soldado, Konya mücadelesinde kadroda yer almayacak.

Karşılaşma öncesi Soldado ve Tolgay kırmızı kart, Isla ise sarı kart cezalısı durumunda bulunurken, Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle takımıyla olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

KONYA'DA HURTADO YOK

Konuk ekip Konyaspor'da ise Paolo Hurtado sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fallou Diagne ve Jens Jonsson'ın durumları ise şüpheli.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Eljif, Moses, Slimani

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Skubic, Jevtovic, Ali Çamdalı, Traore, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Jahovic

KOCAMAN YAKLAŞIK 9 AY SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, uzun bir aranın ardından yeniden Kadıköy'e gelecek.

Sarı-lacivertli takımı iki farklı dönemde çalıştıran tecrübeli teknik direktör, yaklaşık 9 ay sonra Fenerbahçe taraftarının önüne çıkacak.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, 271 gün sonra Ülker Stadı'nın çimlerine bu kez Atiker Konyaspor'un teknik direktörü olarak ayak basacak.