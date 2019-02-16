16 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Zajc ilk kez sahada

Zajc ilk kez sahada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2019

’nin yeni transferi ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker müsabakasında giyecek.

ile arasında oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi ilk kez sahada olacak. Devre arası döneminde İtalyan ekibi 'den Fenerbahçe'ye katılan Sloven orta saha oyuncusu, daha önce oynanan hiçbir müsabaka forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu son olarak Empoli formasıyla Genoa karşısında 80 dakika forma giymiş ve Empoli bu müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
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