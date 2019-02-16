16 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

Fenerbahçe'de sarı kart alarmı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak FenerbahçeKonyaspor maçı öncesi sarı lacivertli ekibi sınırdaki oyuncular düşündürüyor.

'de Roman Neustadter, , Eljif Elmas ve Andre Ayew, derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konya karşısında görmeleri halinde 'a karşı görev yapamayacak.

'da da sınırdaki oyuncular baş ağrıtabilir. Uğur, Ferhat, Jevtovic, Traore, Fofana, Yatabare ve Jahovic, kart görürlerse haftaya maçında oynayamayacaklar.

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