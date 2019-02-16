Fenerbahçe'de sarı kart alarmı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak FenerbahçeKonyaspor maçı öncesi sarı lacivertli ekibi sınırdaki oyuncular düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Andre Ayew, derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Konya karşısında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak.

Atiker Konyaspor'da da sınırdaki oyuncular baş ağrıtabilir. Uğur, Ferhat, Jevtovic, Traore, Fofana, Yatabare ve Jahovic, kart görürlerse haftaya Kayseri maçında oynayamayacaklar.