16 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Elmas 15 kat değerlendi

Elmas 15 kat değerlendi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2019

'de değeri en çok yükselen isim oldu.

'de 1 Ocak 2018'den bu yana değeri en çok yükselen Fenerbahçeli futbolcu oldu. 19 yaşındaki Makedon oyuncunun değeri 500 bin euro'dan 15 kat artışla 7.5 milyon euro'ya çıktı. Elmas sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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