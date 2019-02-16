16 Şubat 2019, Cumartesi
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Elmas 15 kat değerlendi
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Fenerbahçe'de değeri en çok yükselen isim Eljif Elmas oldu.
Süper Lig'de 1 Ocak 2018'den bu yana değeri en çok yükselen Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas oldu. 19 yaşındaki Makedon oyuncunun değeri 500 bin euro'dan 15 kat artışla 7.5 milyon euro'ya çıktı. Elmas sarı-lacivertli forma ile 36 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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