15 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazır

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi tamamlandı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu arada tesislere gelen Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza da, Sarı-lacivertli takımın antrenmanını izledi.

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