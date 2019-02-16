16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Slimani 15 milyon eridi
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Fenerbahçeli Islam Slimani'nin değeri bir yıl içinda 15 milyon geriledi!
En fazla değer yitiren Fenerbahçeli oyuncu ise İslam Slimani oldu. Leicester City'den büyük ümitlerle kiralanan ancak Süper Lig'de şu ana kadar sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcunun piyasa değeri bir yıl içinde 15 milyon euro gerileyerek 25 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya kadar düştü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!