16 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Slimani 15 milyon eridi

Slimani 15 milyon eridi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Fenerbahçeli Islam 'nin değeri bir yıl içinda 15 milyon geriledi!

En fazla değer yitiren Fenerbahçeli oyuncu ise İslam oldu. Leicester City'den büyük ümitlerle kiralanan ancak 'de şu ana kadar sadece 1 gol atabilen Cezayirli futbolcunun piyasa değeri bir yıl içinde 15 milyon euro gerileyerek 25 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya kadar düştü.
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