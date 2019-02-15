15 Şubat 2019, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Fenerbahçe Kulübü resmi sosyal medya hesabından Galatasaray-Benfica maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.
Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından paylaşım yapan Fenerbahçe, "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" şeklinde paylaşım yaptı.
Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımda Serdar Aziz'in fotoğrafta en önde olması ve oyuncuların pozu sebebiyle bu hareket, taraftarlar tarafından Galatasaray'a gönderme şeklinde yorumlandı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;
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