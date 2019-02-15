15 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!

F.Bahçe'den G.Saray-Benfica maçı sonu paylaşım!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Kulübü resmi hesabından -Benfica maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Avrupa Ligi'nde 'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 'den flaş bir paylaşım geldi.

Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından paylaşım yapan Fenerbahçe, "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" şeklinde paylaşım yaptı.

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımda 'in fotoğrafta en önde olması ve oyuncuların pozu sebebiyle bu hareket, taraftarlar tarafından Galatasaray'a gönderme şeklinde yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

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