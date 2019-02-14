14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Zenit avantajı kaptırdı

Zenit avantajı kaptırdı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Rus basını, ’in de ’dan çıkamadığını yazdı.

'nin 'i ilk maçta 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu. Sport-Express maç yorumunda, "Zenit, 'da Fenerbahçe ile oynayan 5'inci Rus kulübü oldu ve 1-0 kaybetti. Ruslar, İstanbul'da sarı- lacivertlileri hiç yenemediler" derken, Sports.Ru, "Zenit bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Evinde ise 5 maçı da kazandı" ifadelerini kullandı. Russian.Rt, "Fenerbahçe'ye İstanbul'da zaferi Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını kaçırdı", Rsport, "Fenerbahçe, 21 Şubat'ta St. Petersburg'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı" değerlendirmesini yaptı.

FENER, ZENİT'İ SÜRKLASE ETTİ

Kanarya'nın galibiyeti Avrupa basınında da yer buldu. İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Rus medyasında çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 'de taraftarları karşısında etkili bir oyun oynadığı ve Zenit'i sahada sürklase ettiği vurgulandı. Zenit'in uzun süredir resmi maç yapmamasının takımı etkilediği de kaydedildi. Fenerbahçe'nin rövanş öncesi avantajı ele geçirdiği ve 'daki maçın daha çekişmeli geçeceği ifade edildi.
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