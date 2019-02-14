14 Şubat 2019, Perşembe
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Tolgay’da yırtık
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Isınırken sakatlanan Arslan’ın kasığında kısmi yırtık belirlendi. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Zenit maçından önce yapılan ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Külübü, sağlık heyetinin tedavisine başlanan Tolgay'ı Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalışacağını açıkladı. Kayseri'de maç bittikten sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gören oyuncu, ligdeki Atiker Konyaspor sınavında cezası nedeniyle zaten forma giyemeyecekti. Tecrübeli futbolcu, Zenit ile yapılacak rövanş maçında da yer alamayacak. Mehmet Ekici'den sonra Tolgay'ın da sakatlanması Miha Zajc'a yaradı. Yanal'ın Konya maçında Zajc'a formayı vermesi bekleniyor.
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