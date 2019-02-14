14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Tolgay’da yırtık

Tolgay’da yırtık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Isınırken sakatlanan Arslan’ın kasığında kısmi yırtık belirlendi. Tecrübeli oyuncu derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Zenit maçından önce yapılan ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan 'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe Külübü, sağlık heyetinin tedavisine başlanan Tolgay'ı derbisine yetiştirmeye çalışacağını açıkladı. 'de maç bittikten sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gören oyuncu, ligdeki sınavında cezası nedeniyle zaten forma giyemeyecekti. Tecrübeli futbolcu, Zenit ile yapılacak rövanş maçında da yer alamayacak. 'den sonra Tolgay'ın da sakatlanması Miha Zajc'a yaradı. Yanal'ın Konya maçında Zajc'a formayı vermesi bekleniyor.
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