14 Şubat 2019, Perşembe
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Söz Ali Koç’ta! Konu: Hatalar
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Fenerbahçe'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak.
Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkan Ali Koç'un da katılacağı toplantıda sarı- lacivertli takım aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarının video ile ekrandan tek tek gösterilmesi bekleniyor.
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