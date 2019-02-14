14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Söz Ali Koç’ta! Konu: Hatalar

Söz Ali Koç’ta! Konu: Hatalar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

'de 'sistematik hakem hataları' ile ilgili düzenleneceği açıklanan basın toplantısı bugün yapılacak.

Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak. Başkan 'un da katılacağı toplantıda sarı- lacivertli takım aleyhine bu sezon yapılan hakem hatalarının video ile ekrandan tek tek gösterilmesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Beko yarı finalde Fenerbahçe Beko yarı finalde
F.Bahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra bu kez... F.Bahçe'den ikinci bomba! Tolgay Arslan'dan sonra bu kez...
Ayew için 315 milyon! Ayew için 315 milyon!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör