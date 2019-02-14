14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fırat Aydınus yönetecek

Fırat Aydınus yönetecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Atıker maçına atandı.

MHK tarafından yapılan görevlendirmeye göre cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak.

KONYA STARTI

SARI-LACIVERTLILER ara vermeden Atiker maçının hazırlıklarına başladı. Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkanlar yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda egzersiz hareketlerinin ardından sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı.
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