14 Şubat 2019, Perşembe
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KONYA STARTI
SARI-LACIVERTLILER ara vermeden Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkanlar yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda egzersiz hareketlerinin ardından sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı.
Fırat Aydınus yönetecek
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Atıker Konyaspor maçına Fırat Aydınus atandı.
MHK tarafından yapılan görevlendirmeye göre cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak.
KONYA STARTI
SARI-LACIVERTLILER ara vermeden Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Zenit maçında ilk 11'de sahaya çıkanlar yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda egzersiz hareketlerinin ardından sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı.
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