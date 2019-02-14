14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Puyol değil Sadık!

Puyol değil Sadık!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Çiftpınar, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

Forma giydiği karşılaşmalardaki mücadeleci yapısı ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Zenit maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Saçlarıyla da dikkat çeken , 'nın eski yıldızı 'a benzetildi.
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