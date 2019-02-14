14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Hoşgeldin Alex!

Hoşgeldin Alex!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

'nın efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün 'a ayak bastı.

Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin 'ın çalıştırdığı ile oynayacağı maçı izleyecek. Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle 'den ayrılan Alex'in özellikle bu karşılaşmayı seçmesi de sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.
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