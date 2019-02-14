14 Şubat 2019, Perşembe
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Hoşgeldin Alex!
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Fenerbahçe'nın efsane isimleri arasına giren Alex de Souza, 22. hafta için dün İstanbul'a ayak bastı.
Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile oynayacağı maçı izleyecek. Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılan Alex'in özellikle bu karşılaşmayı seçmesi de sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.
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