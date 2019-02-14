14 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yolu yarıladı
Giriş Tarihi: 14.02.2019
Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final turunda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji’ni mağlup etmeyi başaran F.Bahçe Beko, yarı finalde T.Telekom’un rakibi oldu.
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça iyi başlayan Kanarya, ilk çeyreği 25-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 48-33 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan F.Bahçe, son çeyreğe 66-41'lik üstünlükle girdi. Son periyotta oyunu rölantiye alan Kanarya maçı 78-70 kazanıp Telekom'un rakibi oldu.
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