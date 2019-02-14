14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ayew için 315 milyon!

Ayew için 315 milyon!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.02.2019

Bir kulübünün ’de kiralık oynayan için Swansea City’ye tam 45 milyon pound (Yaklaşık 315 milyon lira) teklif ettiği belirtildi...

Sezon başı Swansea City'den 'ye kiralanan için ortaya bomba bir iddia adıldı.

ÇOK SICAK BAKIYORLAR

Gana basını, adını yazmadığı bir kulübünün Andre Ayew için Swansea'ya tam 45 milyon pound (Yaklaşık 315 milyon lira) teklif yaptığını öne sürdü. Şu anda 2. Ligi'nde yani Championship'te mücadele eden Swansea'nın bu teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor.

KALMASI İMKANSIZ

Fenerbahçe Başkanı da yaptığı açıklamada "Ayew'in bonservisi çok fazla. Sezon sonunda almamıza imkan yok" ifadesini kullanmıştı.
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