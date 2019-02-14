14 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!