14 Şubat 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 Giriş Tarihi: 14.02.2019

, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Atiker maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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