Fenerbahçe Beko yarı finalde

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 yenerek, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, White, Fenerbahçe Beko ise Green'in basketleriyle başladı. Özellikle Melli'nin etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Art arda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ile skor bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 16-9 üstün geçti. Sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla ilk çeyreği 25-12 önde bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda da etkili başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, Lauvergne'nin de skora katkısıyla 12. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Rautins, Harris ve Colom ile rakip savunmayı aşan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada skoru 37-24'e getirdi. Rautins-White ikilisiyle sayılar bulan rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 48-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Bahçeşehir Koleji, hücum organizasyonlarında zorlanırken, Fenerbahçe Beko, özellikle Datome ile sonuca gitti ve 23. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 55-35. Her iki takımın da top kayıpları yaptığı ve skor bulmakta zorlandığı bu bölümde Ali Muhammed ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 28. dakikaya 64-38 önde girdi. Periyot, 66-41 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı.

Final periyodunun ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, Rautins, Can Altıntığ ve Slaughter'in basketleriyle 17-5'lik seri bularak farkı 13 sayıya (71-58) indirdi. Melih Mahmutoğlu-Ali Muhammed ikilisinin sayılarıyla kontrolü yeniden eline geçiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 78-61 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde özellikle Can Altıntığ'ın basketleriyle 9-0'lık seri bulsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından, "30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık ve bu performansta maçı kazanmaya yetti" diye konuştu.

TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Obradovic, "Bireysel kalite açısından çok iyi bir takıma karşı hazırlandık. 30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık ve bu performansta maçı kazanmaya yetti. Son 10 dakikayı birlikte tekrar izleyip değerlendirmeler yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bahçeşehir takımını tebrik ediyorum karakterli bir oyuncu grubuna sahip ve iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko takımında ikinci yarı iyi bir performans göstererek skora 15 sayıyla katkı yapan Luigi Datome ise, "Kazandığımız için çok mutluyum. Maçın büyük bir bölümünde iyi bir oyun sergiledik. Kazanmak önemliydi biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.

ERHAN ERNAK: "BU TEMPOYA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Bahçeşehir Koleji Yardımcı Antrenörü Erhan Ernak, Fenerbahçe Beko mağlubiyetinin ardından, "Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil" dedi.

TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'ya 78-70 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında Bahçeşehir Başantrenörü Stefanos Dedas'ın yerine Yardımcı Antrenör Erhan Ernak katıldı. Ernak, "Fenerbahçe takımını tebrik ederek başlamak istiyorum. Kendi takımımla alakalı değerlendirmem ise; bir gün öncesinde çok sert bir lig maçı oynayarak buraya geldik. Bu tempo bizim alışık olduğumuz bir tempo değil. Bu turnuvaya ilk defa katılıyoruz ve taraftarımıza sportmence destekleri için çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız sayesinde maçın içinde kalabildik. Bizim için ciddi bir itici güç oldu. Başantrenörümüz Stefanos Dedas'ın da Fenerbahçe'yi kutladığını iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji takımında Marcus Slaughter ise maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu akşam Avrupa'nın en iyi takımına karşı çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son periyotta geri geldik ve elimizden gelenin en iyisini sahaya koyduk" şeklinde konuştu.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3

Bahçeşehir Koleji: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1

1. periyot: 25-12

Devre: 48-33

3. periyot: 66-41