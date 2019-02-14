14 Şubat 2019, Perşembe

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e cevap

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrası ""Hakemler de insan, onlar da hata yapabilir" şeklinde sözlerini hatırlatılması üzerine, "Fatih Terim'e katılmıyorum. Burada bir kurnazlık yapılıyor." diyerek cevap verdi.
14.02.2019

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