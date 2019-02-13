Semih Özsoy: "2011’den beri yorgunuz"

F.Bahçe Başkanvekili Semih Özsoy, eleştirileri yanıtladı. “Mağlubiyetten sonra bizim de içimiz acıyor. Taraftar 2011’den beri bıkkın. Patlamak için bir ateşe bakıyor” dedi

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, kulübe geldiklerinde beklediklerinden çok daha fazla borçla karşılaştıklarını aktardı. Zor bir süreçten geçtiklerini kaydeden Özsoy, "Kolay olmayacağını biliyorduk ama bu kadar sıkıntılı bir yapının olduğunu beklemiyorduk" dedi. Özsoy, iki konuda çok eleştirildiklerinin altını çizerken, "1- Masaya yumruğu vurmuyoruz, çok kibarız. 2- Haddinden fazla özeleştiri yapıyoruz. O eleştiriler, çocuklarımdan da geliyor. Ben de taraftar olsam, kendimi eleştirirdim" diye konuştu.



'İYİLİKLE KAZANACAĞIZ' DEDİK

Özsoy, kulüp olarak artık deplasmanlara rahat gidildiğini belirterek 3 Temmuz 2011'de FETÖ'nün yaptığı operasyondan bu yana taraftarın çok gergin olduğunu belirtti. Özsoy, "Mağlubiyetten sonra bizim de içimiz acıyor. Fenerbahçeli yorgun ve bıkkın 2011'den bu yana. Patlamak için bir ateşe bakıyorlar. Başkanımız Ali Koç ilk günden itibaren, 'iyilik kazanacak, iyilikle kazanacağız', demişti. 7 aylık süreçte bizim gitmediğimiz deplasman yok. Her yere gidiyor, Başkan ile temsil ediliyoruz" yorumunu yaptı.



HAKEMLER KASITLI ŞEKİLDE YÖNETİYOR

Son haftalarda sıkça yapılan hakem hatalarını eleştiren Semih Özsoy, "İlk yarıda, hakem hatası olarak algılıyorduk, kötüyüz diye sorgulamıyorduk. Ancak Bursa maçıyla başlayan bir süreç var ki 4 maç devam etti. Malatya maçında Hasan Ali'ye Göztepe maçında Mehmet Topal'a verilen kartlar kovalanarak verildi. Hakemlerin kasıtlı şekilde hata yaptığını düşünüyoruz" dedi.



ÇIKAR UĞRUNA

Video Hakem Sistemi'nin doğru yönetilmediğini söyleyen Semih Özsoy, "Teknoloji zeka gibidir, nasıl kullandığınıza bağlı. Bomba da yapabilirsin, ilaç da. VAR'ı kendi çıkarları uğruna kullanıyorlar. Karmaşa da oradan geliyor" dedi.



COCU'YLA NAKİL TUTMADI

Semih Özsoy, Phillip Cocu tercihiyle ilgili, "O günün şartları gereği Aykut Kocaman'la yolları ayırdık. Kan değişikliği gerekiyordu. Cocu, Barcelona'nın hoca tercihinde son ikideydi. Ama bizim takımla uyuşmadı. Bu organ nakli gibi. Tutmadı mı, tutmuyor" ifadelerini kullandı.



ANADOLU'DAN ÇIKMAYACAK

Hakem hatalarından dolayı Anadolu'dan şampiyon çıkmayacağını iddia eden Semih Özsoy, "Bu böyle gitmez. Bakın biz son taşız. Bizi de çekin, bu suyun önünde kimse kalmaz. Anadolu'dan bir daha inanın şampiyon çıkmaz. Sırayla 3 büyükler olur" yorumunu yaptı.



COMOLLİ KENDİNİ KORUYAMIYOR

SPORTİF direktör Comolli'ye sahip çıkan Semih Özsoy, "Comolli eleştirilere cevap vermiyor. Cocu'nun 3 yıllık tazminatı vardı. İkili ilişkiler ve iyi niyetle 6 ay gibi bir süreye düştü. Bu bir kontrat başarısıdır. Moses'ı Chelsea'den o şartlarda çıkarmak kolay bir iş değil" diye konuştu.



SATIR BAŞLARI

Başkanımızın da katılacağı perşembe günkü basın toplantısı daha görsellere dayalı, belgeli bir toplantı olacak. Afaki değil, gözümüzde canlandırıp da bir şeyleri yaratmıyoruz. Somut ve belgelerle nelerin nerede kasıtlarla yapıldığını gösteren bir toplantı olduğunu düşünüyorum.

UEFA ile görüşmeler tahminimizden çok daha iyi geçiyor. Bize yaklaşımları çok iyi çünkü iyi niyetimizi görüyorlar. Yapılandırma süreci devam ediyor. Yeni kampanyalar olacak.

Ali Başkan'ın kredisi var. Kredi kullandıkça biter. Üzerine de koymak gerekir. Bizim kredimiz artarak devam ediyor. Biz, şampiyonluk potasında uzak olsak da 35 bin kişiye oynuyoruz.

Hakem görüyor diyorsunuz. Hakem görüyor da oyuncu da görüyor. O kadar doluyuz ki. Kendi camiamızı frenleyelim, sokaklara dökülmesinler, yapıcı olalım diye kendi oyuncumuza ceza keseceğiz. 'O kırmızı kart görülür mü?' diyoruz.

Moses yavaş yavaş pişiriliyor. 2-3 maç sonra o da kart sınırına gelir. Fenerbahçe hiçbir zaman ricacı olmaz, biz hakkımızı istiyoruz.