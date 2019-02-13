13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sadık, Avrupa siftahı yaptı

Sadık, Avrupa siftahı yaptı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı. Devre arası transfer döneminde 'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa karşılaşması deneyimini sarı-lacivertli formayla Rus ekibi Zenit karşısında yaşadı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, yine hırslı futboluyla tribünlerden alkış aldı.

ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLDULAR
Fenerbahçe'nin Zenit eşleşmesinde Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçeli Skrtel, 2004- 2005'te transfer olduğu Zenit'te 2007-2008'e kadar forma giymişti. Neto ise Zenit'ten geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor... Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'ye kötü haber
Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti Andre Ayew için teklif yapıldı! İşte bonservis ücreti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör