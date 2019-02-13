13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sarı-lacivertliler Kadıköy’de süper
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçirse de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4 karşılaşmada da bileği bükülmedi, kalesinde gol de görmedi. Sarı- lacivertliler, aldıkları 3 galibiyet, 1 beraberlikle evini rakiplerine dar etti.
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