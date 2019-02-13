13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok

Fenerbahçe’de Isla rövanşta yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Avrupa Ligi'nde Zenit'le karşılaşan Fenerbahçe'de Mauricio İsla cezalı duruma düştü.

Avrupa Ligi'nde Zenit'le karşılaşan Fenerbahçe'de Mauricio İsla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 14. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir şekilde kaldıran 30 yaşındaki Şilili sağ bek sarı kart gördü. Bu kartla sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı 21 Şubat Perşembe günü Rusya deplasmanında oynanacak rövanş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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