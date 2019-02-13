Sadık’tan geçit yok

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar her maç üzerine koyarak gidiyor.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar her maç üzerine koyarak gidiyor. Göztepe maçında Jerome'un acımasız müdahalesiyle sakatlanan 26 yaşındaki stoper Kayserispor karşılaşmasını kaçırmıştı. Dün Zenit maçıyla yeniden 11'e döndü. Maç boyunca da harika bir performans sergiledi. Zenit'in dünyaca ünlü dev forveti Artem Dzyuba'yı tutan Sadık rakibine geçit vermedi. 1.96'lık güçlü oyuncuya geçit vermeyen stoper büyük alkış topladı. Maç sonu "Bu birlikteliğimizi korursak çok başarılı oluruz" dedi.