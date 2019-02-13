13 Şubat 2019, Çarşamba
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Moses parladı
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Fenerbahçe’de ilk kez 11’de çıkan Nijeryalı yıldız, ikili mücadele, çalım ve topla buluşmada zirve yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, Zenit maçıyla ilk defa 11'de şans buldu. Ligdeki Y.Malatya, Göztepe ve Kayseri maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü. 84 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu. Moses, sarı-lacivertlilerde, Zenit karşısında en fazla ikili mücadele kazanan (12), en fazla çalım atan (4), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (6) isim olarak zirveye çıkmasını bildi.
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