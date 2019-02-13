13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Martin Skrtel Barça’yı reddetti

Martin Skrtel Barça’yı reddetti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı. İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Mithat Halis, "Skrtel, Barça'ya reddettiğini belirten Halis, "Umtiti ve Pique'nin yedeği olacaktı. Barcelona'da yedek beklemek istemedi ve mutlu olduğu Fenerbahçe'de kaldı" sözlerini sarfetti.

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