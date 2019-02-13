Martin Skrtel Barça’yı reddetti

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Martin Skrtel'in ismi ara transfer döneminde Barcelona ile anılmıştı. İspanyol AS Gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Mithat Halis, "Skrtel, Barça'ya reddettiğini belirten Halis, "Umtiti ve Pique'nin yedeği olacaktı. Barcelona'da yedek beklemek istemedi ve mutlu olduğu Fenerbahçe'de kaldı" sözlerini sarfetti.



