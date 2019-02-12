13 Şubat 2019, Çarşamba
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TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜÇ
Güzel bir maç olacağını vurgulayan Yanal şöyle devam etti: "İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Tur için şanslar eşit. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
Roman: Avantaj bizde
Roman Neustadter, Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, "İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar 2 aydır resmi maç oynamadı. Bu bizim için en büyük avantaj" diye konuştu.
Ersun Yanal: "Şanslar eşit"
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Zenit maçı öncesi konuşan Ersun Yanal iki takımın da şansının eşit olduğunu söyledi ve “Fenerbahçe’nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmek için oynayacağız" dedi.
Ersun Yanal, Zenit karşısında Fenerbahçe olarak gerçek güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hoca, "Zenit, Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olmaya çalışan bir takım. Liglerinde liderler. Güçlü yönleri var. Biz de analizlerimizi yaptık. Biz Fenerbahçeyiz. Kadıköy'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz" dedi.
TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜÇ
Güzel bir maç olacağını vurgulayan Yanal şöyle devam etti: "İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Tur için şanslar eşit. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
Roman: Avantaj bizde
Roman Neustadter, Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, "İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar 2 aydır resmi maç oynamadı. Bu bizim için en büyük avantaj" diye konuştu.
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