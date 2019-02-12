13 Şubat 2019, Çarşamba
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"Hakemlerimiz linç edilmemeli, onlar da korunmalı. Ancak eğer bu adamlar bu tür kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Bugünkü durumdan herkes memnun mu? Adil olduklarını düşünüyor mu? Keyfi işler var mı, oluyor mu? Kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu. Atamalar neye göre yapılıyor? Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemi mi var? Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntüler içindeki VAR burada bir şey derken birisi 'hayır' diyor. Oyuncumun iki kez 'f..k off' dediği söylendi ama başka maçta bağıra bağıra 'f..k off' dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bir pilot uçtukça emergency eğitimlerine girer. Hakemler uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı? Ben sadece öğrenmek istiyorum."
Hakemler neye göre karar veriyor?
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Yanal, “Bana oyuncumun iki kez ‘f..k off’ dediği söylendi. Ama başka maçta bağıra bağıra ‘f..k off’ dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda” dedi
Ersun Yanal son dönemde artan hakem hatalarıyla ilgili açıklama beklediğini söyledi. Hakemlerin futbolun dışında olması gerektiğini belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı şöyle konuştu:
"Hakemlerimiz linç edilmemeli, onlar da korunmalı. Ancak eğer bu adamlar bu tür kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Bugünkü durumdan herkes memnun mu? Adil olduklarını düşünüyor mu? Keyfi işler var mı, oluyor mu? Kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu. Atamalar neye göre yapılıyor? Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemi mi var? Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntüler içindeki VAR burada bir şey derken birisi 'hayır' diyor. Oyuncumun iki kez 'f..k off' dediği söylendi ama başka maçta bağıra bağıra 'f..k off' dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bir pilot uçtukça emergency eğitimlerine girer. Hakemler uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı? Ben sadece öğrenmek istiyorum."
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