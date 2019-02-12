13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Avrupa'da teselli arıyor

Fenerbahçe Avrupa'da teselli arıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Sarı-lacivertliler, son 32 turu ilk maçında bu akşam 20.55’te ’nın Zenit takımını konuk edecek.

'de zirvenin uzağında kalan, 'ndan elenen , son 32 turunda bu akşam 'nın Zenit takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, iddiasının devam ettiği son kulvarda kazanıp, rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak. Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

SKRTEL & NETO İÇİN NOSTALJİK GECE

ve Luis Neto bu akşam eski takımlarına karşı mücadele verecek. Fenerbahçeli Skrtel, 2004-08 sezonları arasında Rus ekibinde forma giydi. Zenit'li Neto ise uzun yıllar görev yaptığı mavibeyazlı ekipten 2017-18 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmış, daha sonra geri dönmüştü.

ÜST ÜSTE 3. RUS RAKİP

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üst üst 3. kez Rus rakiple karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda eşleştiği Lokomotif Moskova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakırken, 2016- 17'de karşısına çıkan Krasnodar'a 0-1 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmişti.

9 EKSİK VAR

Kanarya'da UEFA listesinde yer almayan , , Nabil Dirar, , Miha Zajc, , Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra lisansı askıya alınan Carlos Kameni görev yapamayacak.

KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 16 Avrupa kupası maçında tek yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 16 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı; sadece Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte Ajax, Monaco, , Anderlecht, Feyenoord ve Braga gibi firma kulüpleri deviren Kanarya, 16 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. 9 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

RUSLARLA 9. RANDEVU

Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarılacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Avrupa kupalarında bugüne kadar sahasında 113 maça çıkan Fenerbahçe, 56 galibiyet elde etti. (25 beraberlik, 32 yenilgi).

Fenerbahçe, Avrupa arenasında toplamda ise 228 kez boy gösterdi. Bu maçlarda 83 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi gördü.
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