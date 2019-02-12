13 Şubat 2019, Çarşamba
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SKRTEL & NETO İÇİN NOSTALJİK GECE
Martin Skrtel ve Luis Neto bu akşam eski takımlarına karşı mücadele verecek. Fenerbahçeli Skrtel, 2004-08 sezonları arasında Rus ekibinde forma giydi. Zenit'li Neto ise uzun yıllar görev yaptığı mavibeyazlı ekipten 2017-18 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmış, daha sonra geri dönmüştü.
ÜST ÜSTE 3. RUS RAKİP
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üst üst 3. kez Rus rakiple karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda eşleştiği Lokomotif Moskova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakırken, 2016- 17'de karşısına çıkan Krasnodar'a 0-1 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmişti.
9 EKSİK VAR
Kanarya'da UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra lisansı askıya alınan Carlos Kameni görev yapamayacak.
KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 16 Avrupa kupası maçında tek yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 16 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı; sadece Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte Ajax, Monaco, Manchester United, Anderlecht, Feyenoord ve Braga gibi firma kulüpleri deviren Kanarya, 16 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. 9 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.
RUSLARLA 9. RANDEVU
Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarılacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Avrupa kupalarında bugüne kadar sahasında 113 maça çıkan Fenerbahçe, 56 galibiyet elde etti. (25 beraberlik, 32 yenilgi).
Fenerbahçe, Avrupa arenasında toplamda ise 228 kez boy gösterdi. Bu maçlarda 83 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi gördü.
Fenerbahçe Avrupa'da teselli arıyor
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bu akşam 20.55’te Rusya’nın Zenit takımını konuk edecek.
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Rusya'nın Zenit takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, iddiasının devam ettiği son kulvarda kazanıp, rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak. Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
SKRTEL & NETO İÇİN NOSTALJİK GECE
Martin Skrtel ve Luis Neto bu akşam eski takımlarına karşı mücadele verecek. Fenerbahçeli Skrtel, 2004-08 sezonları arasında Rus ekibinde forma giydi. Zenit'li Neto ise uzun yıllar görev yaptığı mavibeyazlı ekipten 2017-18 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmış, daha sonra geri dönmüştü.
ÜST ÜSTE 3. RUS RAKİP
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üst üst 3. kez Rus rakiple karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda eşleştiği Lokomotif Moskova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakırken, 2016- 17'de karşısına çıkan Krasnodar'a 0-1 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmişti.
9 EKSİK VAR
Kanarya'da UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra lisansı askıya alınan Carlos Kameni görev yapamayacak.
KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 16 Avrupa kupası maçında tek yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 16 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı; sadece Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte Ajax, Monaco, Manchester United, Anderlecht, Feyenoord ve Braga gibi firma kulüpleri deviren Kanarya, 16 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. 9 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.
RUSLARLA 9. RANDEVU
Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarılacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Avrupa kupalarında bugüne kadar sahasında 113 maça çıkan Fenerbahçe, 56 galibiyet elde etti. (25 beraberlik, 32 yenilgi).
Fenerbahçe, Avrupa arenasında toplamda ise 228 kez boy gösterdi. Bu maçlarda 83 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi gördü.
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