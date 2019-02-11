11 Şubat 2019, Pazartesi
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Soldado için gözler raporda!
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Kayseri maçında hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Roberto Soldado'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi.
Ulusoy'un raporuna sadece bu ifadeyi koyarsa Soldado 1 maç ceza alacak. Bu durumda İspanyol forvet, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Alper Ulusoy'un detaylı bir rapor hazırlaması ve sevkin 'hakaretten' olması halinde ise Soldado'ya en az 2-3 maç ceza çıkabilecek.
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