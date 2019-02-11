11 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Soldado için gözler raporda!

Soldado için gözler raporda!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2019

maçında hakem 'a 'f..k off' dediği iddiasıyla kırmızı kart gören Roberto 'nun alacağı ceza için gözler Ulusoy'un vereceği rapora çevrildi.

Ulusoy'un raporuna sadece bu ifadeyi koyarsa 1 maç ceza alacak. Bu durumda İspanyol forvet, derbisinde oynayabilecek. 'un detaylı bir rapor hazırlaması ve sevkin 'hakaretten' olması halinde ise Soldado'ya en az 2-3 maç ceza çıkabilecek.
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