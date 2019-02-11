11 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"

Ceferin: Kuralları esneteceğiz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Başkanı Ceferin, kurallarını yumuşatacaklarını açıkladı.

Başkanı Aleksander Ceferin, kurallarını esneteceklerini açıkladı. Yeniden seçilmesinin ardından La Republica'ya açıklama yapan Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için kurallarında reforma gideceğiz" dedi. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istediklerini kaydeden Ceferin, "Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı. Ceferin'in açıklamaları 'nin yanı sıra UEFA ile 2022'ye kadar geçerli yapılandırmaya giden için de umut oldu.
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