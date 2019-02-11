11 Şubat 2019, Pazartesi
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Ceferin: "Kuralları esneteceğiz"
Giriş Tarihi: 10.02.2019
UEFA Başkanı Ceferin, FFP kurallarını yumuşatacaklarını açıkladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Finansal Fair Play kurallarını esneteceklerini açıkladı. Yeniden seçilmesinin ardından La Republica'ya açıklama yapan Ceferin, "Avrupa futbolunda yeni bir denge oluşturacağız. Bunun için FFP kurallarında reforma gideceğiz" dedi. Her kulübün kendi potansiyeline ulaşmasını istediklerini kaydeden Ceferin, "Maddi açıdan kendini kanıtlamış kulüplerin harcama özgürlüğünü artıracağız. Ayrıca, yeniden yapılanma anlaşmalarını biraz daha esneteceğiz" ifadelerini kullandı. Ceferin'in açıklamaları Fenerbahçe'nin yanı sıra UEFA ile 2022'ye kadar geçerli yapılandırmaya giden Galatasaray için de umut oldu.
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