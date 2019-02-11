11 Şubat 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dersimiz Zenit

Dersimiz Zenit
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2019

Ligde iddiasını yitiren, kupadan elenen Kanarya, Avrupa’da taraftarını güldürmek istiyor. Teknik direktör , Rus ekibini alt etmenin yollarını ararken, 11’i belirlemeye çalışıyor.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon istediğini bulamayan Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Son 32 turu ilk maçında salı akşamı Rus ekibi Zenit'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, kazanıp rövanşa avantajlı gitmek istiyor. Teknik direktör , Zenit'in eksik yönlerini öğrencilerine anlatırken, bir yandan da sahaya süreceği ilk onbiri belirlemeye çalışıyor. Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Yanal'ın kalede yine Volkan Demirel'le devam etmesi bekleniyor.

HÜCUM HATTI DEĞİŞİYOR

Beklerde Isla ve Hasan Ali favori. Şener ile İsmail ise taze kuvvet olarak göreve hazır. Savunmanın göbeğinde Neustadter, Skrtel ve Sadık üçlüsünden ikisi yer alacak. Son karar bugün verilecek. Orta sahada Mehmet Topal ile Jailson'un yerleri garanti gibi. Tolgay kulübeye dönüyor. En büyük değişim hücum hattında yaşanacak. Dirar, Ekici, Zajc ve Soldado'nun UEFA listesine yazılmaması nedeniyle bu bölgede Moses, Frey, Slimani, Ayew, Benzia, Eljif, Valbuena'dan dördü sahada olacak.

ZENİT ORTA ŞEKERLİ

Rusya Ligi'nde ilk yarıyı lider bitiren Zenit ara dönemde oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet 2 yenilgi alırken, 1'inde ise berabere kaldı. Mavi-beyazlı ekip, Lokomotif'e 3-1, Spartak'a 3-0 mağlup olurken Rostov'u 5-0, İspanyol kulübü Elche'yi 2-0, Norveç'ten Sarpsborg'u 2-1 yendi. Lüksemburg'dan Dudelange ile ise 0-0 berabere kaldı.

PAREDES GİTTİ 3 OYUNCU GELDİ

İstanbul'a 2 bin 400 taraftarıyla gelmesi beklenen Rus ekibi ara transferde 3 takviye yaparken, takımın önemli oyuncusu Paredes'i ise 45 milyon euro'ya PSG'ye sattı. Boca Juniors'tan ön libero Barrios, Rubin Kazan'dan forvet Azmoun ve Shakhtar'dan stoper Rakytski'yi kadrosuna katan Zenit, üç transfere toplam 35 milyon euro harcadı.
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