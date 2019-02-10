10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Slimani’den vazgeçtiler

Slimani’den vazgeçtiler
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'in devre arasında görüştüğü İslam 'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi.

İspanyol basını, Betis'in kadrosunda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanında yer açmakta zorlandığı için transferi askıya aldığını yazdı. Betis'in için yaz döneminde Leicester ile masaya oturacağı belirtiliyordu.
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