10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

‘Her b..a sarı kart çıkardı!’

‘Her b..a sarı kart çıkardı!’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Maçtan sonra gören 'ın atılma nedeni belli oldu.

Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, maçında forma giyemeyecek.
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