10 Şubat 2019, Pazar
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‘Her b..a sarı kart çıkardı!’
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Maçtan sonra kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın atılma nedeni belli oldu.
Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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