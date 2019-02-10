10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Bay vukuat!

Bay vukuat!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto , gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde... İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de gördü. derbisinde 'nın boğazına sarılan yıldız, 'dan 6 maç ceza almıştı. Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi. Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.
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