10 Şubat 2019, Pazar
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Tolgay Arslan geri viteste!
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.
Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. Soldado'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.
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