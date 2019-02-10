10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan geri viteste!

Tolgay Arslan geri viteste!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'ın transferini çok istediği onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.

Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. 'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.
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