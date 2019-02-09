09 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Skrtel’den kötü haber

Skrtel’den kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

34 yaşındaki stoper, bağırsak enfeksiyonu geçirince maç öncesinde kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

Sarı lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu , bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son dakikada maçı kadrosundan çıkartıldı. Skrtel'in durumu hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Skrtel sabah çok rahatsız kalktı. Durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız."

Cezası nedeniyle iki maçtır forma giyemeyen Skrtel, kafileye dahil edilmişti.
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