09 Şubat 2019, Cumartesi
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Cezası nedeniyle iki maçtır forma giyemeyen Skrtel, kafileye dahil edilmişti.
Skrtel’den kötü haber
Giriş Tarihi: 09.02.2019
34 yaşındaki stoper, bağırsak enfeksiyonu geçirince maç öncesinde kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.
Sarı lacivertli takımın tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için son dakikada Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı. Skrtel'in durumu hakkında Ersun Yanal da şu açıklamayı yaptı: "Skrtel sabah çok rahatsız kalktı. Durumu düzelmedi. Tablo daha da kötüye gitti. Bağırsak enfeksiyonu var, umarım yarın toparlarız."
Cezası nedeniyle iki maçtır forma giyemeyen Skrtel, kafileye dahil edilmişti.
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