09 Şubat 2019, Cumartesi
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ISLA, KONYA MAÇINDA YOK
Kanarya'nın sağ beki Isla, cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Eljif, Neustadter ve Ayew ise cezalı duruma düşmeden maçı bitirdi. Ayrıca Köybaşı da kart cezası sınırında.
JAİLSON LUNG'A TAKILDI
Kanarya gole en çok 54. dakikada yaklaştı. Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı. Maçtaki en net pozisyonu yakalayan Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırdı.
Bu kez ses gelmedi
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Fenerbahçe'de 3. maçına çıkan Moses, elinden geleni yapmasına rağmen takımını kurtaramadı.
Geçen haftaki Göztepe mücadelesinde attığı şık golle ses getiren Nijeryalı futbolcu, dün de sonradan oyuna girdi. 54. dakikada Jailson'a çok şık bir 'al da at' pası verdi; ancak Brezilyalı, golü kaçırdı. Tecrübeli kanat oyuncusunun ileride pres yapma çalışması da meyve vermedi.
ISLA, KONYA MAÇINDA YOK
Kanarya'nın sağ beki Isla, cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Eljif, Neustadter ve Ayew ise cezalı duruma düşmeden maçı bitirdi. Ayrıca Köybaşı da kart cezası sınırında.
JAİLSON LUNG'A TAKILDI
Kanarya gole en çok 54. dakikada yaklaştı. Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı. Maçtaki en net pozisyonu yakalayan Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırdı.
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