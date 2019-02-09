09 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bu kez ses gelmedi

Bu kez ses gelmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'de 3. maçına çıkan , elinden geleni yapmasına rağmen takımını kurtaramadı.

Geçen haftaki mücadelesinde attığı şık golle ses getiren Nijeryalı futbolcu, dün de sonradan oyuna girdi. 54. dakikada 'a çok şık bir 'al da at' pası verdi; ancak Brezilyalı, golü kaçırdı. Tecrübeli kanat oyuncusunun ileride pres yapma çalışması da meyve vermedi.

ISLA, KONYA MAÇINDA YOK

'nın sağ beki , cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu, gelecek hafta oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Eljif, Neustadter ve Ayew ise cezalı duruma düşmeden maçı bitirdi. Ayrıca Köybaşı da kart cezası sınırında.

JAİLSON LUNG'A TAKILDI

Kanarya gole en çok 54. dakikada yaklaştı. 'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı. Maçtaki en net pozisyonu yakalayan öne geçme şansını kaçırdı.
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