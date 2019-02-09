09 Şubat 2019, Cumartesi
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SAKAT SAKAT BİTİRDİ
Serdar Aziz karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.
Serdar Aziz siftahı yaptı
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Serdar Aziz, Göztepe mücadelesinde yedek kulübesindeydi.
Martin Skrtel'in hastalığı ve Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu haftada kendine 11'de yer buldu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çekti. Kayserispor karşılaşmasındaki partneri Roman Neustadter ile uyumu iyiydi. Yenilen golde hatalıydı.
SAKAT SAKAT BİTİRDİ
Serdar Aziz karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.
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