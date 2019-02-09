09 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Serdar Aziz siftahı yaptı

Serdar Aziz siftahı yaptı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

'dan ayrıldıktan sonra 'nin yolunu tutan , mücadelesinde yedek kulübesindeydi.

'in hastalığı ve Sadık Çiftpınar'ın sakat olduğu haftada kendine 11'de yer buldu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki başarılı hamleleriyle dikkat çekti. karşılaşmasındaki partneri Roman Neustadter ile uyumu iyiydi. Yenilen golde hatalıydı.

SAKAT SAKAT BİTİRDİ

karşılaşmanın sonunda sakatlık yaşadı. Ancak 3 oyuncu değişikliğini yaptığı için tecrübeli stoper maçı sakat sakat bitirmek zorunda kaldı. Oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin kaybetmesi Serdar Aziz'i üzdü.
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