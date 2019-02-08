Mehmet Ekici: "O pozisyona da baksalardı"

Kayserispor maçında görev alan ve bir pozisyonda kendisine yapılan müdahale günün en çok tartışılanları arasına giren Mehmet Ekici maç sonrası yaşanan o pozisyonla ilgili sitemde bulundu.

Sarı lacivertli ekibin tecrübeli ismi Mehmet Ekici, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç hakkında konuşan Ekici, aldıkları yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi ve "Maalesef istediğimiz oyunu rakibe kabul ettiremedik, hatalar yaptık, kırmızı kartı erken gördük, o yüzden zorlandık, pas trafiğini iyi yapamadık diye düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Önümüze bakmamız gerek, çalışmamız gerek" dedi.

İlk yarıda Şamil'in kendisine yaptığı ve Alper Ulusoy'un düdük çalmadığı pozisyon hakkında da konuşan Mehmet Ekici, "Faul bile verilmedi, keşke o pozisyon da incelenseydi, daha farklı karar çıkabilirdi, maalesef olmadı. Hataları kendimize yormamız, önümüze bakmamız gerek" dedi.





* Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.