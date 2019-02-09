09 Şubat 2019, Cumartesi
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10 KİŞİ KALMAMIZIN PAYI BÜYÜK
Hakem Ulusoy'un verdiği kararlarda oyunun seyrini değiştirdiğini vurgulayan Ersun Yanal, "Ekici, ayağına basılan pozisyon sonrası sakatlandı. Ama Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldık, faul bile verilmedi. Frey'e ilginç bir kart var. Soldado'nun pozisyonu ceza sahası içinde olsaydı penaltı mıydı? Bunlara bir bakalım" ifadelerini kullandı. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "10 kişi kalmamızın payı büyük ama ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu.
Ersun Yanal'dan Alper Ulusoy'a tepki
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti çok kötü bir yönetim gösteren hakem Alper Ulusoy'a bağladı. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yanal, takımının şu anki durumuna göre bazı pozisyonlara bakılmamasının altını çizerek, "Meslek hayatım boyunca hep takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve birçok pozisyonu tartışıp hakeme bağlamak asla prensibim değil ama lütfen bazı pozisyonlara Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın" dedi.
10 KİŞİ KALMAMIZIN PAYI BÜYÜK
Hakem Ulusoy'un verdiği kararlarda oyunun seyrini değiştirdiğini vurgulayan Ersun Yanal, "Ekici, ayağına basılan pozisyon sonrası sakatlandı. Ama Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldık, faul bile verilmedi. Frey'e ilginç bir kart var. Soldado'nun pozisyonu ceza sahası içinde olsaydı penaltı mıydı? Bunlara bir bakalım" ifadelerini kullandı. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "10 kişi kalmamızın payı büyük ama ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu.
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