09 Şubat 2019, Cumartesi
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Soğuk rüzgarlar esti
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Maç öncesi Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal arasında soğuk rüzgarlar esti.
İki hoca birbirine selam vermeden kulübelerine geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hikmet Karaman, 2 sezon önce Ç.Rizespor'un küme düşmesinde Ersun Yanal'ın payı olduğunu iddia etmişti. Yanal o dönem Trabzonspor'u çalıştırıyordu ve son hafta evinde Bursaspor'a yenilmişti. Bu sonuçla Ç. Rizespor küme düşmüştü. Karaman, "Bu camia bu yapılanı unutmaz" açıklaması yapmıştı.
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