09 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Soğuk rüzgarlar esti

Soğuk rüzgarlar esti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Maç öncesi Kayserispor Teknik Direktörü ile 'nin çalıştırıcısı arasında soğuk rüzgarlar esti.

İki hoca birbirine selam vermeden kulübelerine geçti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan , 2 sezon önce Ç.Rizespor'un küme düşmesinde 'ın payı olduğunu iddia etmişti. Yanal o dönem 'u çalıştırıyordu ve son hafta evinde 'a yenilmişti. Bu sonuçla Ç. Rizespor küme düşmüştü. Karaman, "Bu camia bu yapılanı unutmaz" açıklaması yapmıştı.
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