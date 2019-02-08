08 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Valbuena yolcu

Valbuena yolcu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valbuena, Fransa'ya dönecek.

Fenerbahçe, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacak. Valbuena'nın daha önce listesine girdiği Nantes'a imza atacağı iddia edildi.
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